Астраханская верфь планирует строить суда для Ирана и Туркмении

АСТРАХАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Производственная площадка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Красные Баррикады" (Астраханская область) в 2022 году планирует привлечение новых крупных заказов, в том числе по строительству судов для Ирана и Туркменистана с модернизацией существующих производственных мощностей. Об этом сообщил журналистам в четверг в рамках пресс-тура по заводу начальник отдела маркетинга Южного центра судостроения и судоремонта Владислав Добренков.

Ранее сообщалось, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 17 января поблагодарил главу государства за принятие решения о стабилизации ситуации на заводе "Красные Баррикады".

"В 2022 году планируется привлечение достаточно большого количества заказов, сейчас они находятся в проработке, совместно с ОСК прорабатывается вопрос строительства судов для Ирана, и Туркменистана. Помимо этого, планируется модернизация производственных мощностей, увеличение производительности за счет включения новых линий с установкой дополнительного оборудования", - сообщил Добренков.

Он также добавил, что в 2021 году на площадке завода АСПО ( также входит в Южный центр) прошли испытания танкера-химовоза, а также завершено строительство для ПАО "Газпром" частей опорного основания ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" месторождения "Каменномысское-море" с транспортировкой в Калининград для последующей сборки.

Сейчас предприятие ведет строительство вспомогательного бурового комплекса и энергетического комплекса платформы ЛСП "А". Именно данный проект, предназначенный для добычи газа в условиях Крайнего севера (Окская губа), реализуемый сегодня, по словам руководителя проекта ЛСП "А" ЮЦСС Алексея Шапошникова, стал самым знаковым по масштабности за всю историю Южного центра судостроения и завода "Красные Баррикады" в частности.

"Объект порядка 40 тыс. тонн, рассчитан на добычу 15 млрд куб газа в год, он разделен на несколько комплексов. ЮЦСС выполняет строительство двух комплексов из пяти верхнего строения, а также выполняет строительство центральной части опорного основания. Мы изначально взяли вспомогательные энергетические комплексы верхнее строение и показав неплохие результаты - у нас был объем на 5 тыс. тонн готовые изделия, мы убедили заказчика, что готовы дать еще опорные основания порядка еще 6 тыс. тонн металлоконструкций. Объем заказов с 2019 года вырос в два раза, тогда здесь ничего не было, это был пустой завод. В 2019 году начали изготовление деталей, изготовление секций, была проведена большая работа по восстановлению работоспособности завода и его производственных мощностей", - сообщил ТАСС Шапошников.

О Заводе "Красные Баррикады"

В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал "Красные баррикады" банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В мае 2019 года президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития региона отметил, что завод находится "в непростом положении", прежде всего из-за отсутствия необходимого количества заказов. В июне 2019 года Южный центр судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) выкупил имущество завода на открытых торгах за 955 млн рублей.

Завод "Красные баррикады" основан более 120 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения.