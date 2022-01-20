Парламент Башкирии на первом заседании 2022 года рассмотрит вопрос роста цен на продукты

УФА, 20 января. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии на первом пленарном заседании в 2022 году намерены рассмотреть вопрос роста цен на продукты питания и далее выработать стратегию совместно с региональным правительством. На заседание приглашен министр торговли и услуг республики, сообщила пресс-служба парламента в четверг.

"На первом заседании весенней сессии мы планируем заслушать информацию министерства торговли и услуг о ситуации на потребительском рынке республики. У депутатов к министру накопилось много вопросов. Конечно, главное, что волнует наших избирателей, - это ускорение роста цен. По итогам прошлого года инфляция существенно превысила целевой показатель в 4%. Мы наблюдаем сохранение этой тенденции и в текущем году. Больше всего людей беспокоит удорожание продуктов и товаров первой необходимости", - приводятся в сообщении слова председателя Государственного Собрания Константина Толкачева.

Депутаты намерены ознакомиться с возможностями региона по влиянию на негативные факторы, из-за которых могут расти цены, и выработать совместно с правительством республики необходимую стратегию.

Всего на заседание Государственного Собрания вынесено около 30 вопросов, большинство из них связаны с рассмотрением республиканских законов, добавили в пресс-службе.