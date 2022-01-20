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Нацбанк Украины прогнозирует в 2022 году сокращение международных резервов республики

Согласно прогнозу НБУ, в 2023 году резервы составят $28,2 млрд

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что размер международных резервов Украины к концу 2022 года составит $29,2 млрд. Об этом сообщил в четверг глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался в YouTube.

"Национальный банк ожидает размер международных резервов к концу 2022 года на уровне $29,2 млрд", - отметил Шевченко.

Согласно прогнозу НБУ, в 2023 году резервы составят $28,2 млрд, при том что ранее ожидалось $29,6 млрд, а в 2024 году резервы составят $28,7 млрд.

По данным НБУ, международные резервы Украины выросли за 2021 год на $1,8 млрд до $30,9 млрд.

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