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В Росатоме разрабатывают микрореактор "Шельф-М"

Мощность этого реактора планируется на уровне 60 МВт

ДУБАЙ, 20 января. /ТАСС/. Росатом работает над проектом микрореактора "Шельф-М". Об этом рассказал первый заместитель генерального директора Росатома - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, выступая в ходе Дня АСММ (атомных станций малой мощности).

"Мощность этого реактора планируется на уровне 60 МВт, срок службы составит около 60 лет, период перезагрузки топлива - около 8 лет", - сказал он.

В новость внесена правка (16:36 мск) - исправление опечатки в должности спикера в лиде, верно - первый заместитель генерального директора Росатома - директор блока по развитию и международному бизнесу.

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