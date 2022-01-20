Антимонопольный комитет Украины решил проверить продажу титановых активов Фирташа в Крыму

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение проверить сделку по продаже титановых активов бизнесмена Дмитрия Фирташа в Крыму.

"Комитет по собственной инициативе начал расследование по факту вступления в контроль над активами частного акционерного общества Ukrainian Chemical Products. В частности, устанавливается, является ли приобретение активов концентрацией, нужно ли для такой концентрации разрешения АМКУ, и являются ли такие действия нарушением законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в распространенном в четверг сообщении комитета.

Уточняется, что в случае установления факта нарушения законов Украины к компании Ukrainian Chemical Products будут применены штрафные санкции в размере 5% от дохода (выручки) за год работы.

Холдинг Group DF сообщил 30 декабря 2021 года, что компания Ukrainian Chemical Products (ранее - "Крымский титан"), входящая в группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа, продала все свои активы в Крыму российской компании "Русский титан". Отмечалось, что условия соглашения предусматривают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода "Крымский титан" переходит в собственность покупателя. В Group DF заявляли, что этот актив потерял свою экономическую привлекательность в силу политических обстоятельств.

В 2014 году Частное акционерное общество "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products, а его собственником была Ostchem Germany GmbH, зарегистрированная в Гамбурге. По неофициальным данным, Group DF потеряла контроль над предприятием в 2016 году. ООО "Русский титан" (Барнаул, Алтайский край) создано в конце 2018 года.