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Росатом обсудил с представителями ОАЭ строительство станций малой мощности

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал об обсуждении возможности сотрудничать с ОАЭ в этом направлении

ДУБАЙ, 20 января. /ТАСС/. Росатом обсудил с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сотрудничество по атомным станциям малой мощности (АСММ). Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая в ходе Дня АСММ (атомных станций малой мощности) на полях Всемирной выставки Экспо-2020.

"Сегодня с нашими друзьями и партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов <...> мы обсуждали, в том числе, и возможность сотрудничать в этом направлении, в создании малых мощностей", - сказал глава атомной отрасли России.

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