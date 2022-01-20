Россия подписала Конвенцию по морскому навигационному оборудованию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия подписала Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"20 января 2022 года главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов от имени Российской Федерации подписал Конвенцию о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, целью новой международной структуры является объединение усилий правительств и организаций, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морских средств навигационного оборудования.

"Главнокомандующий Военно-морским флотом России отметил большой вклад и активное практическое участие представителей Минобороны России, МИДа России, Минтранса России и госкорпорации "Росатом" в общей работе международного сообщества на всех этапах подготовки конвенции", - подчеркнули в МО РФ.

Церемония подписания конвенции состоялась в резиденции чрезвычайного и полномочного посла Франции в Москве Пьера Леви в его присутствии.