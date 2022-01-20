Генпрокуратура и МВД рассмотрят обращение ЦБ о мошенничестве "КС банка"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Центральный банк России направил обращение в Генпрокуратуру, а также в Следственный департамент МВД о мошенничестве должностными лицами и собственниками "КС банка". Временная администрация банка выявила признаки вывода активов на сумму более 920 млн рублей, говорится в сообщении ЦБ.

"Временная администрация по управлению кредитной организацией акционерное общество "КС банк" по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, с причинением ущерба на сумму не менее 922,4 млн рублей", - уточнили в ЦБ.

Также временная администрация отметила, что стоимости активов "КС банка" недостаточно для выполнения обязательств перед кредиторами.

Ранее Следственный комитет сообщил ТАСС, что Ленинский районный суд Саранска избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий председателю правления лишенного лицензии "КС Банка" Владимиру Грибанову, задержанному по делу о фальсификации финансовых документов.

Уголовное дело в отношении председателя правления АО "КС банк" Владимира Грибанова возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.1 УК РФ ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации"). По версии следствия, с января 2019 года по август 2021 года руководство банка вносило в отчетность, ежемесячно предоставляемую в Центральный банк РФ, недостоверные сведения о сделках, обязательстве, имуществе и финансовом положении банка, что привело к отзыву лицензии у банка и назначению временной администрации по управлению кредитной организации.