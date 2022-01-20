Объем поддержки экспорта в Чувашии в 2021 году в 7,5 раз превысил показатели 2020-го

ТАСС, 20 января. Поддержка экспорта в Чувашии по итогам 2021 года выросла в 7,5 раз, по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

"Объем поддержанного экспорта по итогам 2021 года превысил $20 млн. Это 101,3% от годового плана. В сравнении с результатами 2020 года прирост этого показателя составил почти в 7,5 раз", - сказал собеседник агентства.

Краснов уточнил, что на конец декабря 2021 года количество получателей центра экспортной поддержки составило почти 400. Это превысило годовой план на 38%, а результат 2020 года - на 40,8%.

"При содействии центра экспортной поддержки в 2021 году 48 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты. В сравнении с результатами 2020 года прирост сегодня составляет более чем в 1,5 раза", - уточнил министр.

В 2022 году достигнутые показатели планируется увеличить. По словам Краснова, это станет возможно, благодаря внедрению механизма "одного окна" для упрощения получения субъектами малого и среднего предпринимательства мер поддержки экспортной деятельности. Кроме того, предполагается создать торговый дом, который поможет продавать за рубеж продукцию чувашских производителей, которые сами не хотят становиться экспортерами. Власти Чувашии также намерены более плотно выстроить взаимодействие с торговыми представительствами России за рубежом по заявкам на чувашскую продукцию.