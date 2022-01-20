Минфин 21 января может представить законопроект о корректировке демпфера

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минфин на этой неделе может представить в правительство законопроект с корректировками параметров демпфирующего механизма, которые направлены на стабилизацию рынка топлива. Однако, как сообщили ТАСС три источника в топливной отрасли, содержание поправок остается неизвестным участникам рынка.

По словам собеседников агентства, внесение законопроекта было запланировано на 20-21 января. Точные параметры поправок им неизвестны, "но если будет внесено то, что обсуждалось ранее, то это должно помочь ситуации", отметили они. ТАСС пока не располагает комментарием Минфина.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК рассказал, что кабмин выработал предложения по корректировке демпфера для сглаживания ценовой ситуации на рынке топлива. Так, планировалось, что индикативная цена, с которой сравнивается экспортный паритет для расчета величины демпфера для топлива, поставленного на внутренний рынок, будет проиндексирована не на 5,5%, как сейчас заложено в НК РФ, а на 3%. Кроме того, планировалось повысить уровень компенсации - с 68% до 83% от разницы между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой на бензин в демпфере.

"Данные изменения после их утверждения послужат дополнительной защитой цены внутреннего рынка от высоких мировых котировок по автомобильным бензинам", - рассчитывает один из собеседников ТАСС. Другой добавил, что без этих поправок "рынок топливной розницы не переживет еще один такой тяжелый год, каким выдался 2021 год".

Ранее эксперты Аналитического центра при правительстве РФ предупредили о том, что без корректировки демпфера динамика розничных цен может опередить инфляцию.