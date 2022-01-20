Глава Молдавии призвала граждан к экономии на фоне газового кризиса

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду выступила в четверг с обращением к гражданам страны, которых призвала к экономии на фоне обрушившегося на страну газового кризиса.

"У Молдовы нет традиционных источников энергии, а правительства, которые ранее руководили страной, игнорировали необходимость инвестиций в возобновляемую энергетику. Поэтому мы полностью зависим от рыночных цен в регионе, а ситуация на рынке сегодня далека от нормальной. Всего за несколько месяцев цены на газ выросли более чем в 10 раз, а цены на товары и услуги, которые мы производим и экспортируем, практически не изменились", - сказала Санду в выступлении, размещенном на сайте президента.

По ее словам, в сложившихся условиях государство пришло на помощь гражданам, обеспечивая выплату компенсаций за повышение тарифов. "Однако полностью оплатить рост ставок правительство не может, тогда не останется средств на другие нужды страны. Вот почему мы должны научиться более рационально потреблять энергию", - отметила президент. Она призвала людей не давать себя "обманывать популистам и коррупционерам, которые страдают от утраты власти" и назвала "ложью" их обвинения, что руководство страны не смогло добиться низкой цены на газ.

"Они забывают проанализировать цены в других странах региона, или жонглируют некорректными цифрами. Другие без тени смущения твердят, что стоимость энергоносителей важнее суверенитета страны", - сказала Санду. Она выразила уверенность, что, объединившись граждане преодолеют все трудности и построят страну с сильной экономикой, рабочими местами, четкими и справедливыми законами, в которой будут перспективы для молодежи.

Она призвала соотечественников "сделать все возможное, чтобы по-прежнему быть частью свободного мира", отметив, что "не стоит разменивать демократию на сиюминутную материальную выгоду".