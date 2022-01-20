Неверов: проект о блокировке сайтов с незарегистрированными БАДами не затронет соцсети

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Законопроект, подразумевающий внесудебную блокировку сайтов, которые торгуют незарегистрированными биологически активными добавками (БАД) к пище, не коснется соцсетей, а также позволит продавцам избежать полной блокировки сайтов. Такие поправки авторы инициативы намерены учесть при рассмотрении законопроекта во втором чтении, если он будет принят в первом, сообщил ТАСС в четверг один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Состоялось межведомственное обсуждение законопроекта, который в СМИ больше стал известен как проект о внесудебной блокировке сайтов, реализующих незарегистрированные БАДы. В ходе этого совещания представители ведомств озвучили свои замечания к тексту законопроекта. К примеру, учтено замечание Минпромторга о необходимости исключения риска блокировки всего сайта в случае, если запрещенная продукция выявляется на отдельных страницах маркетплейсов", - отметил Неверов.

Кроме того, по его словам, авторы инициативы намерены учесть позицию Минцифры "о преждевременности распространения обсуждаемых норм на социальные сети". "То есть их владельцев не обяжут мониторить и ограничивать доступ к информации о продаже пищевых продуктов, обращение которых запрещено", - подчеркнул Неверов.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму в июне прошлого года. Он подразумевает внесудебную блокировку сайтов с предложениями приобрести БАД, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции. Поправки предлагается внести в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

"В июне мы внесли первый вариант законопроекта, на который поступили замечания. Мы их учли, перевнесли документ в конце прошлого года, сейчас как раз обсуждаем между разными ведомствами те дополнительные замечания, которые мы бы могли учесть при работе над проектом ко второму чтению", - отметил Неверов, добавив, что законопроект сейчас направлен на заключение правительства.

Сутки на устранение нарушений

Как отметил Неверов, законопроект устанавливает четкий запрет продажи незарегистрированных БАДов. "Законопроект также позволяет нарушителю самостоятельно удалить информацию, признанную запрещенной, до ограничения доступа к данной информации. 24 часа в соответствии с действующими нормами закона дается для того, чтобы запрещенную продукцию убрать", - отметил Неверов.

"Речь идет конкретно об отдельном виде товаров - специализированной пищевой продукции, в том числе биологически активных добавках к пище, которые содержат запрещенные на территории ЕАЭС компоненты или не получили свидетельство о государственной регистрации в странах ЕАЭС. Сегодня бесконтрольное распространение такой продукции, в том числе среди несовершеннолетних, связано со значительным рисками для здоровья граждан и представляет прямую угрозу усилиям государства в сфере здравоохранения", - считает Неверов.

Он подчеркнул, что авторы инициативы предлагают именно внесудебный механизм блокировки, так как "этот способ доказал свою эффективность на примере лекарственной отрасли". "До внедрения такого механизма Росздравнадзор за год через суды ограничивал доступ в среднем к 10 сайтам. Но после появления полномочий по внесудебному ограничению доступа за год было достаточно серьезно ограничен объем распространения запрещенных лекарственных препаратов", - подчеркнул Неверов.