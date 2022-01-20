ЕС и Украина обсудили европейскую поддержку украинской энергетики в ближайшие месяцы

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обсудила с министром энергетики Украины Германом Галущенко сотрудничество в сфере энергетики и помощь, которую Брюссель может оказать Киеву в ближайшие месяцы.

"Состоялась очень хорошая встреча с украинским министром энергетики Германом Галущенко. Мы обсудили сотрудничество в сфере энергобезопасности и поддержку, которую ЕС может оказать Украине в ближайшие месяцы", - написала Симсон в четверг в Twitter.

Встреча Симсон и Галущенко в Брюсселе прошла за закрытыми дверьми, Еврокомиссия не стала организовывать мероприятий для прессы по итогам этого визита.