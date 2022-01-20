На Украине не работает почти половина энергоблоков государственных ТЭС из-за нехватки угля

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Почти половина энергоблоков ТЭС украинской государственной компании "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля. Об этом сообщил в четверг на своем сайте системный оператор "Укрэнерго".

"По состоянию на 17:00 (18:00 мск) 10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля", - отмечается в сообщении.

Больше всего энергоблоков простаивает на Змиевской ТЭС - шесть из десяти. На Трипольской ТЭС простаивает два блока и один контур, на Углегорской - один энергоблок.

В свою очередь глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 18 января заявил, что страна продолжает накапливать энергетический уголь на складах электростанций в отопительный сезон, в настоящий момент его объем превышает прошлогодний уровень запасов на четверть. Министр заявил, что у его ведомства есть понимание, как будет поступать уголь в страну до конца текущего отопительного сезона. При этом он не уточнил, сколько угля сейчас находится на складах.

Ранее на Украине заявляли, что страна испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. Для покрытия дефицита уголь импортируется, в частности, из США, Колумбии и Австралии.

По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2021 году расходы на покупку каменного угля (антрацита) у России увеличились на 48% по сравнению с 2020 годом - до 1,5 млрд долларов (более 62% в общей структуре импорта в денежном выражении). С 1 ноября 2021 года поставки энергетического угля из РФ на Украину были приостановлены.