На Украине заявили о получении беспрецедентного объема военной помощи от Запада

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Украина в настоящее время получается беспрецедентный объем помощи от западных партнеров для развития своих вооруженных сил. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Руководством Минобороны на системной основе осуществляются меры по привлечению международной поддержки для развития состоятельности Вооруженных сил Украины с целью укрепления обороноспособности страны. Объемы такой помощи в данный момент беспрецедентны", - говорится в сообщении.

Руководство Украины, подчеркнули в оборонном ведомстве, "упорно работает над увеличением объема и расширением номенклатуры средств обороны, предоставляемых Украине".

Днем ранее Госдепартамент США подтвердил достоверность появившихся сообщений о выделении Киеву дополнительной военной помощи на $200 млн. США намерены передать Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. Американская газета Politico написала, что распоряжение об оказании такой поддержки отдал президент Джо Байден.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что наращивание поставок вооружений на Украину повышает напряженность в зоне конфликта на юго-востоке страны.