Эксперт: Фонд развития АЗРФ будет активно пополняться за счет проектов по добыче газа

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фонд развития Арктики, создаваемый по инициативе Минвостокразвития РФ, будет активно пополняться за счет реализации крупных инвестиционных проектов по добыче и переработке нефти и газа. Такое мнение ТАСС выразил в четверг директор Центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов.

Ранее Минвостокразвития разработало правила формирования Фонда развития Арктики. Планируется, что благодаря фонду в пользу арктических регионов будет перераспределяться часть доходов, которые поступили в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов в Арктике.

"Основными драйверами экономического развития Арктической зоны сейчас выступают крупные инвестиционные проекты по добыче и переработке нефти и газа. Для таких проектов сформирован и предоставлен комплекс налоговых преференций, например, нулевая ставка, налоговая льгота и налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых. При этом на нефтегазовые проекты не распространяются льготные ставки по налогу на прибыль. В связи с этим в долгосрочной перспективе можно ожидать более активное пополнение Фонда средствами за счет реализации данных проектов", - сказал он.

Фаттахов подчеркнул, что среди всех инвестпроектов, которые планировались к реализации в 2020 году, многие еще не вышли на окупаемость. Это, отметил эксперт, означает, что не все резиденты Арктической зоны осуществляют платежи в бюджетную систему РФ, предусмотренные проектом правил наполнения Фонда развития Арктики.

"В связи с этим в среднесрочной перспективе на горизонте до 2025 года объем поступлений от налога на прибыль оценивается в среднем на уровне 50 млн рублей в год. <…> Предусмотренный механизм межбюджетных трансферов призван частично компенсировать нехватку средств", - пояснил он.

О преференциях и льготах

На территории Арктической зоны действует специальный режим льгот и преференций для ее резидентов. Статус резидента АЗРФ позволяет инвесторам рассчитывать на налоговые и иные льготы. Так, компании в течение десяти лет снижают издержки по налогам на имущество и прибыль, платят пониженные страховые взносы, которые субсидируются государством. По специальной программе государством компенсируются процентные ставки по банковским кредитам, упрощены процедуры получения земельных участков и таможенные формальности.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время заключено 310 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму более 367,6 млрд рублей и трудоустроить около 14,5 тыс. человек.

Арктическая зона Российской Федерации располагается на территории девяти субъектов, четыре из них входят в Арктическую зону полностью, пять - частично. Площадь арктического региона составляет 4,8 млн кв. км, или 28% территории нашей страны. При этом в Арктике проживают 2,6 млн человек, или 1,7% от всего населения России.