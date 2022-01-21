США конфискуют $6 млн от продажи офиса, содержавшегося на выведенные из Приватбанка деньги

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США добивается конфискации $6 млн от продажи офисного здания, отремонтированного и содержавшегося на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка его бывшими крупнейшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Министерства юстиции США.

Соответствующий иск был подан в федеральный суд Южного округа штата Флорида. Как следует из заявления Минюста, речь идет об офисном здании в Далласе (штат Техас), которое "было отремонтировано и содержалось" на средства, выведенные из Приватбанка.

В 2019 году оно было продано по договору, который предусматривает покрытие покупателем долговых обязательств на сумму свыше $6 млн в пользу одной из компаний, предположительно связанных с Коломойским и Боголюбовым. Как отмечается в заявлении Минюста, власти США намерены конфисковать средства, выплата которых предусмотрена договором о продаже.

В августе 2020 года Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости в США в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе, приобретенные на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка. В декабре того же года власти США заявили о намерении конфисковать на тех же основаниях офисное здание в Кливленде (штат Огайо).

В декабре 2016 года по предложению Нацбанка правительство Украины приняло решение национализировать крупнейший в стране Приватбанк. Его бывшие владельцы оспорили национализацию банка, а 18 апреля 2019 года окружной административный суд Киева признал ее незаконной из-за нарушения процедуры. В то же время по требованию Международного валютного фонда (МВФ) Верховная рада приняла закон, запрещающий возвращать национализированные банки бывшим владельцам, документ вступил в силу 23 мая.