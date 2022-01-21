СМИ: главный глубоководный порт Хайнаня зарегистрировал 30 международных судов

ХАЙКОУ /Китай/, 21 января. /ТАСС/. Глубоководный порт Янпу на северо-западе острова Хайнань зарегистрировал уже 30 международных судов. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", по этому показателю ключевая гавань самой южной китайской провинции вышла на третье место в стране.

Таким образом, с 2018 года, когда власти Китая объявили о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли, совокупный тоннаж прошедших регистрацию морских средств транспорта, которые относятся к указанной категории, увеличился более чем в восемь раз, до 5,5 млн тонн. После публикации в 2021 году новых правил, предусматривающих льготы для оформленных в провинции судов, Янпу привлек повышенное внимание многих компаний.

Особый интерес у логистических фирм вызвала возможность осуществлять в порту беспошлинную заправку топливом: в течение последних 12 месяцев Хайнань предоставил соответствующую услугу примерно 420 раз, отгрузив 217,5 тыс. тонн ГСМ. За год указанные показатели увеличились на 158% и 113% соответственно.

Как проинформировало Управление по морским делам Хайнаня, одновременно администрация провинции существенно усилила меры контроля для обеспечения безопасного судоходства. Так, за последний год компетентные инстанции выявили и устранили около 100 проблем системного характера. Было проведено свыше 9,1 тыс. проверок судов, в ходе которых удалось выявить порядка 3,8 тыс. серьезных недочетов. Благодаря специальной кампании, осуществлявшейся последние три года, власти пресекли множество случаев незаконной транспортировки грузов и прочих нарушений на море.

По данным департамента транспорта провинции, в 2021 году Янпу обслужил 1,3 млн контейнеров, повысив соответствующий показатель грузооборота на 30%.

Согласно плану китайского правительства, Хайнань вскоре превратится в важный глобальный логистический центр, через который будут проходить торговые пути из Европы, Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии. В связи с этим власти провинции активно развивают транспортную инфраструктуру острова, строят новые терминалы аэропортов, качественные скоростные автомагистрали и современные складские зоны. Особо значимую роль в поддержании региональных коммуникаций будет играть Янпу, который при активном участии других местных гаваней станет ключевым звеном в области международных морских перевозок. В соответствии с поставленной задачей, к 2025 году данный порт должен ежегодно принимать не менее 5 млн контейнеров, а его грузооборот составит 130 млн тонн.