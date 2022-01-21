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Власти Екатеринбурга увеличат объем жилищного строительства на 15% к 2024 году

Показатель возрастет с 1,5 млн кв. м до 1,7 млн кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга, где в прошлом году был зафиксирован рекордный объем ввода жилья, а цены на вторичное жилье достигли пиковых за последние годы значений, планируют к 2024 году увеличить объем жилищного строительства на 15%. Показатель возрастет с нынешних 1,5 млн кв. м до 1,7 млн кв. м, сообщил ТАСС начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Алексей Храмов.

"Утвержденный объем жилищного строительства: 2021 год - 1 500 тыс. кв. м, 2024 год - 1 725 тыс. кв. м", - сказал он.

Храмов отметил, что за 2021 год в городе было построено 92 многоквартирных дома, 11 блокированных домов, более 1,5 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), число которых существенно выросло по сравнению с прошлым годом. Начальник департамента пояснил, что это связано с продлением дачной амнистии до 2026 года, в настоящее время регистрация прав на объекты ИЖС проводится в упрощенном порядке.

Общая площадь построенных объектов малоэтажного строительства в 2021 году составила 244,6 тыс. кв. м, что больше предыдущего года на 60%. Также за минувший год было введено в эксплуатацию почти 904 тыс. кв. м объектов нежилого назначения. Основная их часть приходится на помещения складов, предприятий по обслуживанию автотранспорта, организаций торговли и общественного питания.

Почти 3 млн кв. м жилья построили в Свердловской области в 2021 году, что на 18% превышает итоги предыдущего года. Наиболее активное строительство многоквартирных домов в 2021 году велось в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Березовском. В сфере индивидуального жилого строительства было возведено 1,3 млн кв. м.

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