Российский рынок акций открылся снижением, индекс Мосбиржи теряет 2,56%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась снижением индекса Мосбиржи на 2,56%, однако затем он ускорил снижение на 2,78%. Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 429,83 пункта, но к 007:16 мск уменьшился до 3 418,3 пункта.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 1,72%, до 86,86 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 1,95% и торгуется на уровне 83,88 за баррель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", сегодня индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3 430-3 550 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 76-77 руб.

В Freedom Finance ожидают повышение котировок российских акций. Целевые диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 360-3 615 пунктов, 76,25-77,00 руб. и 86,65-87,30 руб. соответственно.