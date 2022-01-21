В Кузбассе подрядчики отказались от участия в программе капремонта домов

КЕМЕРОВО, 21 января. /ТАСС/. Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Кузбассе второй год подряд исполняется с нарушением графиков, работы не выполнены на 89 домах. Подрядчики массово отказываются от выполнения работ из-за повышения стоимости на стройматериалы или выполняют ремонты с нарушением сроков, сообщил в ответ на запрос ТАСС министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев.

"Основной проблемой, с которой столкнулся региональный оператор при реализации региональной программы капитального ремонта в 2021 году, стало резкое удорожание стоимости материалов и оборудования, используемых при капитальном ремонте, что повлекло массовые отказы подрядных организаций от участия в проводимых НО "Фонд капитального ремонта" аукционах, а также нарушения подрядными организациями сроков выполнения работ. Незавершенные в 2020 и 2021 годах [капремонты] 89 МКД планируется завершить в 2022 году", - сообщил Ивлев.

В 2020 году программа капремонта в Кузбассе была выполнена только на 81%, работы на 227 домах перенесены на 2021 год, за который планировалось ликвидировать отставание и параллельно выполнить капремонты нового периода. Однако на 73 домах, где капремонты должны были пройти еще в 2020 году, работы до сих пор не выполнены, в том числе на 40 из них не выбраны подрядчики. Программа капремонта 2021 года, по которой строительно-монтажные работы запланированы на 569 домах, выполнена на 97%, ремонты не проведены на 16 домах.

Чтобы повысить интерес подрядных организаций, региональные власти увеличили размеры предельной стоимости работ по капремонту, которые могут оплачиваться за счет средств собственников, и привели их в соответствие с рыночной стоимостью стройматериалов. С 1 января 2022 года тариф на капремонт в Кузбассе увеличен почти на 10% - с 7,69 руб./кв. м до 8,45 руб./кв. м. В планах властей к 2023 году поднять тариф до 9,29 руб./кв. м.