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Токаев призвал казахстанский бизнес совместно выстраивать новую экономическую политику

По словам президента Казахстана, основными принципами новой экономической политики должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса и социальная ответственность предпринимателей

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Казахстанское бизнес-сообщество должно совместно с государством выстраивать новую экономическую политику. Об этом заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с крупными предпринимателями страны.

"Надо перевернуть страницу и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана", - сказал он.

По словам главы государства, которые приводит агентство Kazinform, основными принципами новой экономической политики должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса и социальная ответственность предпринимателей.

"Абсолютно уверен в том, что в успешной реализации социально-экономических реформ заинтересован именно крупный бизнес, наша буржуазия. Потому что именно бизнес-элите страны есть что терять. Но вместе с тем есть хорошие возможности для дальнейшего расширения своего дела", - указал президент.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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