Систему видеоаналитики резидента "Сколково" интегрировали в Bosch VMS

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Резидент "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), компания "Видеоинтеллект", договорилась о сотрудничестве с Bosch Security and Safety Systems. Совместные продукты будут использоваться для построения комплексных систем безопасности с использованием сертифицированной для транспортной инфраструктуры РФ серверной видеоаналитики, сообщила пресс-служба фонда.

"Интеграция программного обеспечения российского разработчика в Bosch Video Management System (BVMS) поможет идентифицировать объекты в сложных условиях большого пассажиропотока и передать данные о них оператору в режиме реального времени. Ситуационная видеоаналитика дает возможность в онлайн-режиме распознавать в кадре оставленные предметы, отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ), движение в запрещенной зоне, а также действия, нарушающие общественный порядок (вандализм, драки)", - говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что такие решения уже доказали эффективность в проектах умного города и на объектах транспортной инфраструктуры. В их числе - автовокзалы в Москве и Егорьевске, железнодорожные вокзалы в Петрозаводске, Иванове и Челябинске, а также более семидесяти станций метрополитена в Санкт-Петербурге.

BVMS, по данным разработчиков, способна поддерживать полный функционал управления видео, звуком и данными в IP-сети, имеет интеллектуальный функционал обработки событий и тревог, а также широкие возможности интеграции со сторонними системами. А благодаря оригинальной архитектуре система может легко и эффективно масштабироваться до 200 тыс. каналов, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности в городской среде.

"Видеоинтеллект" является участником проекта "Сколково" с 2015 года, и мы надеемся, что интеграция их решений с решением Bosch VMS укрепит позиции компании на рынке видеоаналитики и позволит дальше развивать компетенции в интересах существующих и потенциальных заказчиков", - сказал старший проектный менеджер кластера передовых производственных технологий фонда "Сколково" Владимир Антонов, слова которого приводятся в сообщении.