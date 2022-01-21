"Распадская" за IV квартал 2021 года увеличила добычу угля на 34%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в России - в четвертом квартале 2021 года нарастила добычу рядового угля на 34% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до 6,7 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

Основной причиной роста добычи стал выход шахт "Распадская", "Осинниковская" и "Ерунаковская-VIII" из перемонтажей, поясняется в пресс-релизе.

Объем реализации угольного концентрата в октябре - декабре увеличился на 11%, до 3,64 млн тонн. Из них в РФ было продано 1,53 млн тонн, что на 11% меньше аналогичного показателя предыдущего квартала. В то же время экспортные продажи выросли на 34%, до 2,11 млн тонн.

"Спрос оставался на высоком уровне, а мировые котировки, достигшие своего локального максимума в сентябре - октябре, обеспечили высокие цены в четвертом квартале", - отметила компания.

Итоги 2021 года

В 2021 году "Распадская" увеличила добычу рядового угля на 13%, до 23,27 млн тонн. Рост показателя "в основном был обусловлен возобновлением добычи на "Разрезе Распадском", останавливавшемся в 2020 году с мая по сентябрь на фоне негативных рыночных условий, а также переходом шахты "Есаульская" на новый пласт №29", поясняется в пресс-релизе.

Объем реализации угольного концентрата "Распадской" в 2021 году вырос на 1%, до 14,08 млн тонн, "что было обусловлено логистическими ограничениями, а также необходимостью восполнить складские запасы после их продажи в 2020 году", отметила компания.

Из общих объемов реализации в России было продано 6,78 млн тонн, что на 3% меньше аналогичного показателя предыдущего года. В то же время экспорт увеличился на 5%, до 7,3 млн тонн.

"Хороший спрос наблюдался в 2021 году как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях, при этом сдерживающими факторами выступали ограниченное наличие свободных объемов угля и логистика", - подытожила "Распадская".

О компании

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании включает в себя семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве.

Горно-металлургической компании Evraz принадлежит 93,24% голосующих акций "Распадской".