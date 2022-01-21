Добыча угля в Кузбассе увеличилась на 10%

КЕМЕРОВО, 21 января. /ТАСС/. Угольные предприятия Кузбасса по итогам 2021 года добыли 243,1 млн тонн угля, что более чем на 10% превышает объемы угледобычи 2020-го. Наибольший рост зафиксировали в добыче энергетических марок, сообщает Министерство угольной промышленности Кемеровской области.

"С начала 2021 года угольщиками Кузбасса добыто 243,1 млн. тонн угля (январь-декабрь 2020 года - 220,7 млн тонн). Из добытого коксующихся марок - 71,7 млн тонн (январь- декабрь 2020 года - 74,5 млн тонн); энергетических марок - 171,4 млн тонн (январь- декабрь 2020 года - 146,2 млн тонн)", - говорится в сообщении.

Большая часть добытого угля - 156 млн тонн приходится на добычу открытым способом на угольных разрезах, в сравнении с 2020 годом объемы выросли почти на 12%. Подземная добыча составила по итогам 2021 года 87,1 млн тонн и выросла на 7%.

Как сообщалось ранее, в 2020 году цены на энергетический уголь на мировых рынках значительно упали, из-за чего предприятия были вынуждены сократить объемы добычи и продавать твердое топливо в убыток. К осени 2021 года ситуация стабилизировалась и установился период высоких цен.

На Кемеровскую область приходится больше половины всей российской угледобычи. В регионе работают больше 150 угольных предприятий, которые являются градообразующими для большинства кузбасских городов. Преодоление угольного кризиса и рост цен на данное топливо на мировых рынках позволят Кузбассу сократить размер госдолга. Для Кемеровской области это не только вопрос экономики, но и эффективного регионального развития.