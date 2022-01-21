Экспорт продукции АПК из Новосибирской области по итогам 2021 года вырос на 11,6%

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области экспортировали 839 тыс. тонн продукции в 2021 году на сумму $462,5 млн, что в денежном выражении на 11,6% больше, чем годом ранее, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В 2020 году из нашей области было экспортировано 789 тыс. тонн продукции АПК на $414,4 млн, в 2021 году - 839 тыс. тонн продукции, в денежном выражении это $462,5 млн. При этом, фактический объем экспорта в 2021 году превысил плановый целевой показатель, зафиксированный соглашением с Минсельхозом России по реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК", почти на 20%", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства - министра сельского хозяйства Евгения Лещенко.

Уточняется, что основные направления экспорта продукции АПК из Новосибирской области - Китай, Казахстан, Турция, Монголия, Вьетнам, Латвия, Киргизия. В 2021 году список импортеров достиг 60 стран, его пополнили Саудовская Аравия, Таиланд, Австралия, Сомали, Финляндия, Португалия, Мьянма, Камбоджа, Никарагуа, Кипр и Черногория.

Больше всего в зарубежные страны поставлялись пшеница (315 тыс. тонн на $75,5 млн), шоколад (23 тыс. тонн на $54,4 млн), семена льна (54 тыс. тонн на $39 млн), соевые бобы (53 тыс. тонн на $28 млн), горох (78 тыс. тонн на $22,6 млн). Кроме того, регион экспортировал в существенных объемах ячмень, овес, пшеничную муку, семена рапса, пиво, перья и пух птиц, мороженое.

Некоторые виды продукции в 2021 году продемонстрировали стремительный рост: экспорт зерна кукурузы вырос с $41 тыс. до $6,8 млн - в десятки раз, ржи - в сотни раз - с $0,1 тыс. до $1,6 млн. Втрое увеличился экспорт ячменя и семян льна, вдвое - гречихи и проса. Отгрузки соевых бобов возросли почти в восемь раз - с $3,5 млн в 2020 году до $27,5 млн - в 2021-м.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.