Более 30 ГЧП-проектов в Подмосковье находятся на стадии обсуждения

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Власти Московской области ведут переговоры по реализации 32 проектов в рамках государственно-частного партнерства на общую сумму более 370 млрд рублей. Об этом в ходе V Форума Центрального федерального округа по ГЧП сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Сейчас в работе у нас 32 концессии, это еще 370 млрд рублей. По отраслям: это крупные концессии по дорогам, вода и тепло, общественный транспорт, школы и образование", - сказала Зиновьева.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, средний объем инвестиций в одну ГЧП-инициативу составляет около 11,6 млрд рублей.

"На сегодняшний день у нас в области 42 реализованных соглашения в сфере ГЧП и концессий. Это 323 млрд рублей, но, что очень важно, 258 млрд - это частные инвестиции, то есть 80% в структуре нашего инвестиционного портфеля ГЧП - это частные инвестиции", - отметила министр.

По ее словам, наибольший объем инвестиций в реализацию ГЧП-проектов в Московской области привлекается в транспортную инфраструктуру. Например, в прошлом году в регионе было заключено соглашение по созданию и эксплуатации платного дублера Егорьевского шоссе стоимостью 68 млрд рублей.

V Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству проходит в Доме правительства Московской области 21 января.