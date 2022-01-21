На строительство дороги Архангельск - Онега направят более 830 млн рублей в 2022 году

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Более 830 млн рублей в 2022 году направят на строительство дороги Архангельск - Онега, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"В этом году направим еще 834 млн рублей на строительство дороги Архангельск — Онега. Проект капремонта второго участка протяженностью 20,4 км с переводом гравийного покрытия в асфальтобетон уже разработан. Это участок от деревни Кянда до отворотки на деревню Уна. Федеральные средства на этот год предусмотрены, можно приступать к проведению конкурсных процедур по выбору подрядчика", - написал губернатор.

В общей сложности на строительство этого участка дороги необходимо почти 2 млрд рублей. "Рассчитываю, что к концу 2024 года этот участок будет полностью "одет" в асфальтобетон", - добавил Цыбульский.

В августе 2020 года Цыбульский докладывал о необходимости ремонта дороги президенту России Владимиру Путину и получил поддержку со стороны главы государства. Была подана заявка на получение дополнительных средств для проведения капремонта дороги Архангельск - Онега.

Капитальный ремонт дороги начался в октябре 2021 года, был получен первый транш из федерального бюджета в размере 300 млн рублей на участок протяженностью 16,4 км. Общая стоимость реконструкции оценивается в 12,5 млрд рублей. "Работы на первом участке, на который в прошлом году мы получили из федерального бюджета 300 млн рублей, идут даже с небольшим опережением графика. К концу ноября этого года капремонт здесь должен быть завершен полностью", - отметил губернатор.

Сейчас до Онеги можно доехать за пять часов на поезде, по существующей автомобильной дороге можно проехать в сухую погоду или зимой, в межсезонье проезд возможен только на полноприводной машине. Дорога важна для развития туризма. Кроме того, трасса станет частью транспортного коридора до Финляндии.