Президент Казахстана выступил против увеличения квот для иностранных работников

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями крупного бизнеса в пятницу высказался против увеличения квот для иностранных работников.

"Считаю неправильным, когда отдельные бизнесмены продвигают идею расширения квот для иностранных работников. Речь может идти лишь о незначительном числе узких профильных специалистов, по которым в стране действительно существует дефицит. Разговоры о том, что нужно завозить иностранцев массово из-за того, что наши казахстанцы требуют более высоких зарплат или не проявляют должного трудолюбия, следует прекратить", - сказал Токаев, слова которого приводит агентство Tengrinews. Как отметил глава государства, в стране есть достаточное число работящих граждан, особенно среди молодежи.

Кроме того, президент остановился на вопросе уплаты налогов крупнейшими компаниями страны. "У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Я поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами. В противном случае - жесткие меры", - подчеркнул Токаев.