Лихачев считает, что отказ от атомной энергетики негативно отразится на Германии

ДУБАЙ, 21 января. /ТАСС/. Отказ Германии от атомной энергетики - это ошибка, которая может привести к нежелательным последствиям. Такое мнение высказал в пятницу генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, выступая на форуме "Путь к углеродной нейтральности" в рамках Экспо-2020.

"Я абсолютно согласен, <...> что отказ Германии от атомной энергетики - это ошибка. Я считаю, что она - трагическая ошибка", - сказал Лихачев, отметив, что во-первых, все выбывающие АЭС заменили не совсем зелеными источниками энергии. Во-вторых, по мнению главы Росатома, к негативным последствиям приведет уход с рынка очень высокотехнологичной отрасли, которая являлась "локомотивом" для науки, в том числе фундаментальной.

В январе 2022 года в Германии начался вывод из эксплуатации трех из оставшихся шести АЭС, еще три будут остановлены в следующем году. Отказ от атомной энергетики власти Германии закрепили в 2011 году после аварии на японской АЭС "Фукусима-1".