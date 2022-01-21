Токаев: казахстанский бизнес должен реинвестировать средства в своей стране

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу на встрече с представителями крупного бизнеса заявил, что местные компании должны реинвестировать средства в своей стране, а не за рубежом.

"В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь, конечно, идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь - тратим там" уже не имеет права на практическое существование", - сказал Токаев, слова которого приводит агентство Казинформ.

Президент Казахстана также отметил, что правительству нужно навести порядок в сфере обеспечения регионов природным газом. "В рамках реформирования [фонда] "Самрук - Казына", его газовых подразделений приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок. Уже не просто предприниматели, а акимы (главы администраций - прим. ТАСС) регионов обращаются в правительство и даже ко мне с просьбами о выделении газа для реализации индустриальных проектов, а газа нет. Ситуация, когда мы просто гоним газ на экспорт, вместо того чтобы использовать его для запуска отечественных производств, больше неприемлема", - подчеркнул глава государства.