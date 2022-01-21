Проекты по программе инфраструктурных кредитов реализуют в 2022-2024 годах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Проекты с привлечением инфраструктурных кредитов будут реализованы на территории Российской Федерации в 2022-2024 годах. Об этом в пятницу сообщила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич в ходе V форума Центрального федерального округа (ЦФО) по государственно-частному партнерству (ГЧП).

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Субъекты получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

"Мы в июле приняли правила и уже к октябрю закрыли рассмотрение заявок, и одобрили более 234 проектов на 483 млрд рублей <...> Проекты в 2022-2024 годах будут реализованы, мы увидим конкретные результаты, средства уже доводятся", - сказала она на пленарной дискуссии "Современная городская инфраструктура как основа социально-экономического развития регионов ЦФО".

Синичич добавила, что многие проекты стали возможны к реализации только благодаря участию механизма ГЧП. "Они бы не прошли заявку, если бы не была обеспечена эта работа", - пояснила она.

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния.