Росатом обсуждает с пятью странами возможное сотрудничество

ДУБАЙ, 21 января. /ТАСС/. Росатом находится на "нулевой" стадии обсуждения проектов в атомной энергетике с пятью странами. Об этом рассказал журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Примерно с пятью странами мы находимся на так называемой "нулевой" стадии, когда они нам высказывают свой интерес и начинают задавать вопросы о возможных наших поставках", - сказал он.

Лихачев уточнил, что речь идет как о новых потенциальных партнерах, так и о тех, с которыми Росатом уже работает. В частности, по инициативе ОАЭ обсуждается расширение сотрудничества с этой страной.

"Мы действительно по инициативе наших партнеров из ОАЭ обсуждали возможное партнерство в атомной сфере. В частности, строительство блоков большой и малой мощности и возможные совместные производства", - сказал он.