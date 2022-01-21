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Росатом обсуждает с пятью странами возможное сотрудничество

Глава госкорпорации Алексей Лихачев уточнил, что речь идет как о новых потенциальных партнерах, так и о тех, с которыми Росатом уже работает

ДУБАЙ, 21 января. /ТАСС/. Росатом находится на "нулевой" стадии обсуждения проектов в атомной энергетике с пятью странами. Об этом рассказал журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Примерно с пятью странами мы находимся на так называемой "нулевой" стадии, когда они нам высказывают свой интерес и начинают задавать вопросы о возможных наших поставках", - сказал он.

Лихачев уточнил, что речь идет как о новых потенциальных партнерах, так и о тех, с которыми Росатом уже работает. В частности, по инициативе ОАЭ обсуждается расширение сотрудничества с этой страной.

"Мы действительно по инициативе наших партнеров из ОАЭ обсуждали возможное партнерство в атомной сфере. В частности, строительство блоков большой и малой мощности и возможные совместные производства", - сказал он.

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РоссияЛихачев, Алексей Евгеньевич
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