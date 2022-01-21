В Москве в создание гериатрического центра инвестируют около 600 млн рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Гериатрический центр создадут в Москве в рамках концессионного соглашения, инвестиции составят порядка 600 млн рублей. Об этом сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев в рамках V форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству (ГЧП).

В марте прошлого года была заключена 20-летняя концессия с Senior Group, которая предусматривает создание гериатрического центра. Инвестор за два года реконструирует здание площадью более 3 тыс. кв. м и оснастит его необходимым современным оборудованием. Концессионер также будет проводить текущий и капитальный ремонт объекта.

"В концессионном гериатрическом центре будет минимум 100 мест для пациентов прекрасного возраста. Объем инвестиций в создание и оснащение дома-интерната для пожилых людей составит порядка 600 млн рублей. Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом будущий гериатрический центр останется в собственности столицы. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год", - сказал Барашев.

Также в конце сентября прошлого года подписано первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. По его условиям инвестор - ООО "Инновационное образование" - создаст на территории инновационного центра "Сколково" не имеющую в стране аналогов современную школу, которая сможет принимать одновременно 825 учеников. Инвестиции в проект составят порядка 2,2 млрд рублей. Концессия заключена на 25 лет.

Для строительства школы инвестору предоставлен в аренду земельный участок в "Сколково". Общая площадь школьных помещений составит порядка 13 тыс. кв. м. В настоящее время инвестор разрабатывает архитектурный план, а также приступил к проектированию учебного комплекса.

"Площадкой для реализации проекта "Сколково" выбрано неслучайно: ученики смогут участвовать в реальных проектах и проходить практику в крупнейших корпорациях и научно-исследовательских центрах, расположенных здесь. Инновации будут внедрены на всех уровнях - от архитектуры и оснащения школы до программ обучения, основанных на принципах практической применимости знаний в будущем. Кроме того, школа станет важной частью инфраструктуры развивающегося Западного административного округа столицы", - добавил Барашев.