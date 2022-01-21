Подмосковье внедрит систему оценки качества инфраструктурных проектов

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 21 января. /ТАСС/. Московская область будет применять систему оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов (IRIIS) при реализации государственно-частного партнерства. Соответствующее соглашение заключили правительство Подмосковья, Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ в ходе V Форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.

Соглашение предполагает сотрудничество сторон в рамках на внедрения системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов (IRIIS). Подписи под соглашением поставили зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин, зампредседателя-член правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская, генеральный директор национального центра ГЧП Павел Селезнев.

"IRIIS - это система оценки качества проектов в области ГЧП, которая позволит стандартизировать [работу], сделать так, что инвестор будет быстрее принимать решение о том, идет он в концессию или иную форму ГЧП или нет. <...> У нас сейчас проектов в сфере ГЧП очень много, мы по этому показателю регион-лидер, мы не хотим на этом останавливаться, хотим, чтобы их было больше, потому что это толкает вперед экономику, толкает вперед самые разные сферы, такие как транспорт, здравоохранение, ЖКХ и так далее", - рассказал журналистам Духин.

Он добавил, что внедрение системы оценки качества сможет стать дополнительным импульсом по развитию экономики региона. По его словам, в настоящее время в Подмосковье на стадии реализации более 40 ГЧП-проектов, еще свыше 30 находятся на стадии проработки.

Разработка системы IRIIS ведется ВЭБ.РФ, Национальным центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) и международной компанией "АИКОМ" при поддержке Минфина РФ в рамках внедрения принципов качественных инфраструктурных инвестиций, одобренных государствами - членами G20. Разработка призвана помочь российским и иностранным инвесторам оценить риски и перспективы проектов, реализуемых на территории России на принципах государственно-частного партнерства. Внедрение системы, по оценкам ВЭБ.РФ, поможет привлечь в инфраструктуру России около 13 млрд долларов за пять лет (или $2,6 млрд каждый год), что составит 12% от среднего ежегодного объема прямых иностранных инвестиций в Россию за последние пять лет.