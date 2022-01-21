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В Думе рекомендуют кабмину подготовить предложения по регулированию оборота метанола

Правительству также рекомендуется разработать правила уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей, находящихся в незаконном обороте

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительству следует подготовить предложения по нормативно-правовому регулированию производства и оборота метанола, а также по правилам уничтожения метанолсодержащих жидкостей, находящихся в незаконном обороте. Такое положение содержится в проекте постановления Госдумы, подготовленном профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции, документ размещен в думской электронной базе в пятницу.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации подготовить предложения по нормативно-правовому регулированию производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, учета объема их производства и оборота с применением современных информационных систем", - отмечается в документе.

Кроме того, правительству рекомендуются "разработать правила уничтожения метанола и метанолсодержащих жидкостей, находящихся в незаконном обороте".

Проект постановления подготовлен комитетом по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года правительственного часа с генпрокурором РФ Игорем Красновым. Документ предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 25 января.

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