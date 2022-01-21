ЕК подтвердила свою позицию не финансировать строительство заграждений на границах

ВИЛЬНЮС, 21 января. /ТАСС/. Позиция Еврокомиссии (ЕК) не финансировать строительство заграждений на границах остается неизменной. Об этом заявила в пятницу в эфире национального радио LRT находящаяся в Вильнюсе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Если страны - члены Евросоюза хотят строить стены, они имеют на это право, однако финансирование таких проектов по линии ЕС не предусмотрено", - сказала она.

Как отметила Йоханссон, Еврокомиссия и без того оказывала и готова продолжать оказывать Литве и другим странам, столкнувшимся с вызовами нелегальной миграции, различную помощь. "Мы направили в Литву сотрудников агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex, оказываем политическую поддержку, разрабатываем новые законодательные документы", - утверждала еврокомиссар.

Протяженность границы Литвы и Белоруссии, совпадающей с внешней границей ЕС, составляет около 680 км. На этом рубеже в Вильнюсе решили построить заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра. Стоимость работ по устройству заграждения составляет 152 млн евро. Литва надеялась получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.