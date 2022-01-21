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Пандемия COVID-19

В ВТО обсудили временную приостановку действия патентов на лекарства от COVID-19

Замглавы МЭР РФ Владимир Ильичев также отметил важность восстановления полноценно функционирующей системы разрешения споров в ВТО и призвал страны к предметному диалогу с привлечением США

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министры стран ВТО провели в пятницу неформальную онлайн-конференцию, в рамках которой обсудили вопрос временной приостановки действия отдельных положений Соглашения года по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в отношении ряда лекарственных средств, применяемых для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Они [решения по ТРИПС] должны быть согласованы всеми членами ВТО по итогам открытых и инклюзивных переговоров. Они должны быть временными, практически осуществимыми и безопасными для общественного здоровья. Должна быть гарантирована ответственность производителей непатентованных лекарств за качество воспроизведенных продуктов. Процесс реализация этих решений должен быть прозрачным", - приводятся в пресс-релизе слова замглавы МЭР Владимира Ильичева.

Замминистра также отметил важность восстановления полноценно функционирующей системы разрешения споров в ВТО и призвал страны к предметному диалогу с привлечением США как "главных критиков системы".

Участники конференции также обсудили развитие новых тем в рамках переговорной повестки ВТО.

"В частности, видим перспективы для продвижения работы ВТО по борьбе с изменением климата и устранению искажений конкуренции. И то, и другое требует открытого и всеобъемлющего диалога для определения охвата работы, который учитывал бы интересы всех", - пояснил Ильичев. Он подчеркнул, что защита окружающей среды или сохранение конкуренции тем не менее не должны становиться предлогом для введения новых протекционистских мер и ограничения свободы конкуренции.

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