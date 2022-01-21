Более 4 тыс. тонн мяса не допустили до свободной реализации в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты ветеринарной службы Минсельхоза Московской области забраковали и не допустили до свободной реализации более 4 тыс. тонн мяса и субпродуктов в 2021 году, сообщила в пятницу пресс-служба регионального министерства.

"Ветеринарные специалисты государственной ветеринарной службы Минсельхоза Московской области при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса на предприятиях, бойнях не допустили в свободную реализацию свыше 4 тыс. тонн мяса и субпродуктов в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в прошлом году более 141 тыс. тонн мяса прошло ветеринарно-санитарную экспертизу.

По данным пресс-службы, в Подмосковье зарегистрировано 56 предприятий по убою животных, ветеринарную безопасность которых обеспечивают 74 ветеринарных специалиста государственных учреждений Минсельхоза.