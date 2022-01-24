Советник Асада: лишь технические моменты мешают началу грузоперевозок между Крымом и САР

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Только технические моменты препятствуют налаживанию грузовых перевозок между Крымом и Сирией. Об этом сообщила советник президента Сирии Башара Асада Люна аш-Шибль в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Судя по имеющейся у меня информации, препятствия на пути к началу работы чисто технические. Что касается политической воли, то она есть. Пока есть политическая воля, другие вопросы связаны исключительно с деталями", - сказала она.

В конце августа 2019 года в ходе визита в Дамаск представителями Крыма в составе российской делегации было подписано соглашение с Министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве между рядом российских и сирийских предприятий, в частности о поставках из РФ в Сирию злаковых культур, а в Россию - фруктов, орехов, масла и воска.