Авиакомпания Cathay Pacific прогнозирует годовые убытки на уровне $783 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 января. /ТАСС/. Одна из крупнейших авиакомпаний Азии - гонконгская Cathay Pacific - по итогам минувшего года ожидает убытка в размере от $719 млн до $783 млн. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже.

"Основываясь на предварительных данных неаудированной консолидированной управленческой отчетности Cathay Pacific Group за год и информации, доступной совету директоров, мы ожидаем убытки <...> в размере 5,6-6,1 млрд гонконгских долларов ($719-783 млн)", - говорится в тексте.

В 2020 году потери Cathay Pacific составили $2,79 млрд. Это был рекордно высокий показатель в истории воздушного перевозчика.

В прошлом году авиакомпания перевезла всего 717 тыс. пассажиров по сравнению с 4,6 млн в 2020 году и 35,2 млн в 2019 году. В то же время спрос на грузовые перевозки оставался высоким: годовой объем грузооборота Cathay Pacific составил 1,3 млн тонн.