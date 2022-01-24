Российский рынок акций открылся снижением, индекс Мосбиржи теряет 0,58%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций началась снижением индекса Мосбиржи на 0,94%, однако затем он замедлил падение до 0,58%.

Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 3 407,02 пункта, но к 07:37 мск снижался до 3 419,37 пункта.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,91%, до $88,69 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,85% и торгуется на уровне $85,86 за баррель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 24 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3370-3500 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 76-77,5 руб.

Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи - 3365-3580 пунктов, по курсам доллара и евро - 76,1-76,9 руб. и 86,4-87,05 руб. соответственно.