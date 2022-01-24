Губернатор Хайнаня оценил темпы экономического роста региона в 2022 году на уровне 9%

ХАЙКОУ /Китай/, 24 января. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) южнокитайской провинции Хайнань в 2022 году в соответствии с правительственным планом должен увеличиться примерно на 9%. Об этом заявил губернатор региона Фэн Фэй.

"Главная цель социально-экономического развития Хайнаня на текущий год - обеспечить рост ВРП на уровне 9%. Доходы местного бюджета должны повыситься на 10%", - сообщил он, выступая в ходе пятой сессии собрания народных представителей провинции шестого созыва.

Как уточнил чиновник, в 2022 году власти продолжат стимулировать сферу потребления, благодаря чему розничные продажи на острове смогут вырасти на 11%, а доходы жителей - на 9-9,5%. Согласно плану хайнаньской администрации, инфляция за указанный период не превысит 3%, а уровень безработицы составит порядка 5,5%.

"Необходимо активно содействовать укреплению государства, придерживающегося принципов верховенства права, повышать уровень правительственной системы управления и способствовать модернизации ее руководящих функций", - подчеркнул Фэн Фэй.

Как проинформировало ранее статистическое управление Хайнаня, ВРП провинции в 2021 году увеличился на 11,2%, составив 647,52 млрд юаней ($101,77 млрд). Динамика экономического развития самого южного региона Китая оказалась выше темпов роста ВВП страны (8,1%) за указанный период. Как уточняется в распространенном докладе, показатель сельского хозяйства провинции достиг 3,9%, промышленности - ровно 6%. Существенный прогресс (15,3%) продемонстрировала сфера услуг, на которую приходится примерно 61% от валового продукта острова.