МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Выручка Fix Price в 2021 году увеличилась на 21,3% по сравнению с показателем за 2020 год и составила 230,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно ее данным, годовой показатель LFL продаж магазинов в России, на которые не распространялись ограничения, вырос на 9%. Рост годового показателя LFL продаж группы составил 7,2%, что отражает новые ограничения, связанные с пандемией, а также влияние других стран присутствия компании, добавили в Fix Pricе.

Fix Price намерена провести выкуп ГДР на общую сумму до 4 млрд рублей на протяжении периода до шести месяцев.

"Fix Price объявляет о намерении провести выкуп глобальных депозитарных расписок (ГДР) на общую сумму до 4 млрд рублей на протяжении периода до шести месяцев", - отмечается в сообщении.