МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россельхознадзор не отмечает системных перебоев с импортом инкубационного яйца в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В России производится до 4 млрд инкубационного яйца в год, а импортируется всего порядка 600-700 млн штук. При этом ни о каких системных перебоях с импортом речь не идет, а темпы производства собственного яйца растут", - отметили в ведомстве.

В Россельхознадзоре напомнили, что в 2021 году и в 2022 году вводились ограничения на поставки всей птицепродукции и живой птицы из неблагополучных по гриппу птиц стран и административных территорий Европы.

"Введение подобных ограничений из-за вспышек болезней животных и птиц - международная норма, принятая в большинстве стран мира в целях защиты от заноса вирусов", - подчеркнули в ведомстве. Так, за 2021 год в европейских странах было обнаружено свыше 3 тыс. вспышек гриппа птиц, уничтожены десятки миллионов птиц. В 2022 году ситуация не улучшается.

"В таких условиях неограниченный и неконтролируемый ввоз птицеводческой продукции, включая инкубационные яйца, невозможен в виду высокого риска заноса с такой продукцией высокопатогенного гриппа птиц. Для активно развивающейся птицеводческой отрасли в России это крайне опасно", - считают в Россельхознадзоре.

Вместе с тем, по данным ведомства, вводимые ограничения привели к переориентации импортеров на поставщиков, расположенных в благополучных районах и странах. Так, значительно вырос импорт из Турции - с 37,8 млн штук в 2020 году до 119 млн штук в 2021 году. Кроме того, Россельхознадзором в течение года разрешались поставки с европейских компаний, расположенных в благополучных районах, что в результате привело к росту импорта из Германии, Франции, Испании, Венгрии, Италии и других стран. Так, например, с 11 января 2022 года поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят были разрешены с 8 предприятий из района Северо-Западный Мекленбург, с декабря 2021 года благополучного по гриппу птиц, добавили в ведомстве.

24 января газета "Коммерсантъ" написала о том, что у российских производителей мяса птицы обострились проблемы с закупкой инкубационных яиц. По данным издания, ограничения Россельхознадзора на ввоз этой продукции из ряда стран ЕС в конце 2021 года - начале 2022 года привели к нехватке яиц и росту цен.