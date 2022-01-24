Арбитраж принял требования от кредиторов "Открытие холдинга" более чем на 703 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению 12 требований кредиторов "Открытие холдинга", бывшего основного владельца банка "Открытие", на сумму более 703 млрд рублей. Среди кредиторов присутствуют банки "Открытие" и "Траст", а также Национальный расчетный депозитарий (НРД), следует из картотеки арбитражных дел.

Банк "Траст" зарегистрировал четыре требования на общую сумму более 348 млрд рублей, требования от "Открытия" превысили 292,5 млрд рублей, от НРД - 56,6 млрд рублей, свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел.

Ранее Арбитражный суд города Москвы назначил к рассмотрению заявление банка ВТБ о включении в реестр требований кредиторов "Открытие холдинга" задолженности в размере более 62,1 млрд рублей. Это заявление будет рассмотрено на судебном заседании 21 марта 2022 года, следует из картотеки арбитражных дел.

20 февраля 2020 года компания "Открытие холдинг", бывший основной владелец банка "Открытие", направил в Арбитражный суд Москвы заявление о своем банкротстве. Тогда в пресс-службе холдинга ТАСС пояснили, что к настоящему моменту "Открытие холдинг" передал кредиторам практически все свои активы. Однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств. В связи с этим холдинг принял решение подать заявление о собственном банкротстве.

В январе 2021 года арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск банка ВТБ к "Открытие холдингу" на 13,6 млрд рублей.