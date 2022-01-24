Свердловские предприятия в 2021 году привлекли на развитие производств 2,3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Предприятия Свердловской области в 2021 году привлекли 2,3 млрд рублей в качестве займов от Фонда развития промышленности (ФРП) в том числе на производство изделий медтехники, антивандальных сидений, ковровых покрытий, сообщили ТАСС в фонде. Показатель оказался на 35% ниже итогов предыдущего года.

"В 2021 году Фонд развития промышленности предоставил свердловским промышленным предприятиям 16 займов на общую сумму 2,3 млрд рублей", - говорится в сообщении. В фонде добавили, что по количеству привлеченных льготных займов от ФРП Свердловская область занимает первое место в Уральском федеральном округе и второе в стране.

Как уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области, в числе крупных проектов, реализованных с привлечением займов, запуск нового производства антивандальных сидений для автобусов, трамваев и троллейбусов компанией "Сибеко", продолжающаяся модернизация Кушвинского завода прокатных валков.

Также с помощью займа предприятие "Зартекс" сможет на 30% повысить производительность труда при производстве ковровых покрытий и увеличить его выпуск на 700 тыс. кв. м в год. Уральский оптико-механический завод запустил производство высокотехнологичных изделий медицинской техники, в том числе обогревателей для новорожденных с функцией мониторинга жизненных показателей, инкубаторов-трансформеров для интенсивной терапии новорожденных.

"Программы ФРП позволяют предприятиям получить займы под 1% и 3% годовых сроком до семи лет в объеме до 2 млрд рублей. В 2021 году на софинансирование проектов из областного бюджета было направлено более 75 млн рублей. Так называемые "длинные" и "недорогие" деньги позволяют нашим предприятиям переоснащаться, повышать конкурентоспособность и производительность труда", - сказал министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин.

Промышленные предприятия Свердловской области в 2020 году привлекли 3,5 млрд рублей в качестве займов от Фонда развития промышленности РФ, в том числе 2,9 млрд рублей - на реализацию проектов по борьбе с пандемией.