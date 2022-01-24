"Камаз" в 2021 году увеличил производство на 18%, до 44,1 тыс. грузовиков

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Камаз" в 2021 году произвел 44,1 тыс. грузовиков, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба производителя.

В декабре 2021 года было выпущено 4,5 тыс. грузовиков (+0,3% в годовом выражении).

"Подразделения единого технологического цикла "Камаза" в декабре 2021 года произвели 4 478 машкомплектов (за аналогичный период прошлого года 4 465 единиц). Всего за год выпущено 44 136 единиц, что на 18% больше, чем годом ранее (за аналогичный период прошлого года - 37 345 ед.)", - говорится в сообщении.

Также за год было изготовлено 47,9 тыс. единиц двигателей и силовых агрегатов (+17% в годовом выражении).

"Прошлый год был сложным для нашего производства. Нарушение поставок различных компонентов для автомобилей коснулось всех производителей, в том числе и "Камаза". Но благодаря слаженным действиям всех подразделений компании нам удалось избежать остановок производства и выйти на один из лучших производственных результатов за последние десять лет", - передает пресс-служба слова гендиректора компании Сергея Когогина.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).