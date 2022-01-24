В ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличат производство медизделий для урологии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Один из резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" - компания "Инкоро" - заявил о планах по увеличению выпуска продукции на 50% в 2022 году. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"Разработчик и производитель медизделий увеличил выручку почти в два раза в прошлом году. За первые три квартала 2021 года она составила более 36 млн рублей, а за год компания выпустила более 20 тыс. изделий, поставив их во все федеральные округа России. В текущем году резидент увеличит производство на 50% за счет дооснащения производственных линий под новые продукты. Инвестиционный проект резидента предусматривает объем вложений на сумму 40,6 млн рублей", - сказал Прохоров.

Как уточнил генеральный директор столичной особой экономической зоны Геннадий Дегтев, на данный момент заявленная инвестиционная программа выполнена уже на 95%. На темпы развития производства положительно влияют преференции ОЭЗ. На предприятии выделена зона таможенного контроля, которая позволяет пользоваться таможенными льготами - нулевой таможенной пошлиной и нулевой ставкой НДС, создана комфортная бизнес-среда, действует льготный налоговый режим.

Планы по расширению производства связаны запуском двух новых видов изделий, сейчас они проходят регистрацию в Росздравнадзоре, добавил генеральный директор компании "Инкоро" Андрей Кондратьев.

"Для новых изделий, среди которых катетеры и урологические проводники, докупается специальная оснастка на действующее оборудование, которая позволит освоить новые направления на имеющемся производстве. Кроме того, в прошлом году уже получил регистрацию еще один продукт - экстрактор камней. <...> Уверен, что новые направления позволят значительно увеличить объем выпускаемой продукции в 2022 году, а также создать дополнительные рабочие места", - подчеркнул Кондратьев.

Всего за первые три квартала 2021 года резиденты кластера медицинских технологий ОЭЗ Москвы инвестировали в создание и развитие своих производств более 13 млрд рублей. Это в 3,2 раза больше аналогичного периода прошлого года, когда объем вложений составил порядка 4 млрд рублей.