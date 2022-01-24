Свердловская область получит в 2022 году дополнительно 4 млрд рублей на догазификацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Свердловская область получит в 2022 году дополнительно более 4 млрд рублей на решение вопросов догазификации в регионе. Соглашение об этом подписали компания "Газэкс", которая является Региональным оператором догазификации, и Единый оператор газоснабжения "Газпром газификация", сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"Региональный оператор догазификации в Свердловской области (АО "Газэкс") заключил соглашение с Единым оператором газоснабжения (дочерняя структура Газпрома) о выделении более 4 млрд рублей в 2022 году на догазификацию", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили ТАСС, что речь идет о рамочном соглашении на основе утвержденного губернатором Евгением Куйвашевым плана-графика социальной газификации. Средства будут выделяться на основе заявок под готовую проектно-сметную документацию на объекты.

В данный момент от жителей региона поступило уже почти более 19 тыс. заявок на социальную газификацию, отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что финансирование проектов по газификации в Свердловской области из регионального бюджета в 2022 году увеличится на 36%, достигнув 427,8 млн рублей. Куйвашев отмечал, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу в области будут иметь 90% жилых домов. В конце декабря 2021 года губернатор утвердил новую редакцию программы газификации, срок действия которой впервые в истории региона расширен до 10-летнего периода.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час.